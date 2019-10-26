شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يجسد شخصية الدكتور رفعت إسماعيل فى مسلسل "ما وراء الطبيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل أحمد أمين إلى طاقم عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة"، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إخراج عمرو سلامة، والمقرر عرضه عبر الشبكة الأمريكية ضمن خطتها للعام المقبل.

وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل المنتظر عن تفاصيل انضمام النجم "أحمد أمين" لطاقم عمل المسلسل، وتجسيده شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، والمقرر بدء تصوير المسلسل فى نوفمبر المقبل، بعد اكتمال مرحلة الإعداد.



احمد امين

مسلسل " ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتتحدث عن شخصية رفعت إسماعيل رجل أربعينى أصلع نحيف، ضعيف الجسد يعانى من عدة أمراض متنوعة، ورغم هذا كله يدخن بشراهة كقاطرة فحم، ويعمل كأستاذ جامعى لأمراض الدم فى القاهرة، أما أصله فمن محافظة الشرقية، حيث واجه إسماعيل فى قصصه الكثير من الأعداء والمسوخ والوحوش، وفى أغلب المرات كان يكتشف أن هناك خدعة ويظهر زيف الأسطورة التى يقابلها.