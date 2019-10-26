شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تطرح أغنية "اشتقنا" بعد غنائها باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد أغنية جديدة تحمل اسم "اشتقنا" عبر "يوتيوب"، وهى من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود.

وتقول كلمات الأغنية: "أشتقنا يالحبيب الغالي اشتقنا .. وارتحلنا صوبك وجينا .. في الفضا الخفّاق سابقنا .. للقا أتقدم خطاوينا .. فيك يالنادر تعلقنا .. وعنك والله ما تخلينا .. معك تتبسم مشارقنا .. ياغلا ونورك يغطينا".

وطرحت مؤخرا ديانا أغنية "جمالو"، وتعتبر عودة لديانا للهجة المصرية من جديد ومن كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام وحققت نسب استماع عالية.