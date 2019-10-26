شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أصالة ترفع شعار كامل العدد فى حفل موسم الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة أصالة حفلا غنائياً على مسرح أبو بكر سالم فى البوليفارد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وامتلأ المسرح عن آخره، بحضور عدد من الشخصيات العامة والجاليات العربية ومحبى أصالة.



أصالة

وقدمت أصالة خلال الحفلة عددا من الأغانى الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربى، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.

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أصالة

وقالت أصالة بعد مشاركتها فى موسم الرياض "سعادتى لا توصف بغنائى، بحفل يرتقى بالذّوق والشعور فقد اجتمعت أغنيات العبقرى الكبير الأمير عبد الرحمن بن مساعد لتزين حناجر كل من غنى له، فى ليلة واحده، كل الشكر لهيئة الترفيه وعلى رأسها سعادة المستشار تركى الشيخ.



أصالة

وكانت "أصالة" قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "جابوا سيرته" من الألبوم الجديد من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "مبقاش سر"من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد، وأغنية "يوم يومين"من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى توما وغيرها.