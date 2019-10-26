شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاريع من 4 دول عربية تشارك فى ورشة EAVE لتطوير السيناريو بأيام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت علياء زكى، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، عن قائمة مشاريع الأفلام الروائية الطويلة، المقرر مشاركتها فى ورشة تطوير السيناريو السينمائى، التى تنظم للسنة الثانية على التوالى بالتعاون مع EAVE ON DEMAND، وتقام ضمن فعاليات الدورة 41 لـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولى خلال الفترة من 20 و29 نوفمبر المقبل.

وقالت علياء زكى إن القائمة تضم 6 مشاريع، منها ثلاثة مصرية هى "فيروزى" تأليف محمود عاصى، إنتاج جوزيف عادل، ومنتج مشارك محمد تيمور، والفيلم الثانى هو "كارولين" تأليف أحمد دحروج، وإنتاج أميرة شريف، و"أنت فى مأزق ونحن نضحك" تأليف خالد معيط، وإنتاج أحمد صبحى، ومن دولة السودان يشارك فيلم "وداعاً جوليا"، تأليف محمد كردفانى، وإنتاج محمد العمدة، ومنتج مشارك أمجد أبو العلاء، كما يشارك من تونس فيلم "حياة" تأليف درية عاشورن وإنتاج أنيسة داوود، ومن الأردن يشارك فيلم "لى يتنفس البحر" تأليف زين دريعى، وإنتاج علاء الأسعد.

وEAVE واحدة من المؤسسات المتخصصة والرائدة فى مجال التدريب وتطوير المشروعات لمنتجى المواد السمعية البصرية، وهى تعمل مع شبكة ضخمة من الشركاء من جميع أنحاء العالم، وتقدم برامجها التدريبية لمنتجين وصناع سينما من أوروبا وروسيا وأميركا الجنوبية والعالم العربى وآسيا وأفريقيا.

وأوضحت علياء زكى، أن ورشة EAVE تهدف على مدار 4 أيام إلى تغطية كافة جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة وتتضمن استراتيجيات تطوير السيناريو، دور المنتج، التسويق والمبيعات الدولية، الميزانية والتخطيط المالى بجانب مهارات عرض الأفلام على الخبراء، مشيرة إلى أن ورشة EAVE ON DEMAND للتطوير تجمع بين الخبرة الطويلة لمؤسسة EAVE فى مجال التدريب الدولي، وبين قدرتها على خلق فرص التواصل مع المحترفين فى صناعة الأفلام بالعالم العربي، مع الأخذ فى الاعتبار المتطلبات الخاصة بكل متدرب.

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وأكدت مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما أن الورشة تتكون من محاضرات للخبراء، ستكون متاحة لكل الضيوف والوفود المسجلين فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وجلسات عمل جماعى بجانب اجتماعات فردية للفرق الـ6 المختارة من مؤلفين ومنتجين مع مشروعاتهم فى مرحلة التطوير، على أن تغطى الجلسات الجماعية والفردية كل التحديات التى تواجه الموهوبين، وتجعلهم يتشاركون المعرفة ودراسات الحالة كما ستتم مناقشة مشروع كل فريق من كلا المنظورين بجانب وضع خطة الخطوات التالية للمشروع.

يذكر أن قائمة خبراء EAVE المشاركين فى الورشة هذا العام، تضم؛ المنتجة دايانا إلباوم، ومن أعمالها " "Frankieإخراج إيرا ساكس الذى شارك فى مسابقة كان 2019، و"Elle " إخراج بول فيرهوفن شارك بمسابقة كان 2016، و"A Screaming Man " إخراج محمد الصالح هارون شارك بمسابقة كان 2010 والفائز بجائزة لجنة التحكيم)، كما يشارك جابور جرينر، رئيس امتلاك الحقوق فى شركة Films Boutique، المشارك فى إنتاج فيلم MACONDO للمخرجة سودابة مرتضى الذى ترشح لجائزة فى مسابقة مهرجان برلين، وكذلك الفيلم الحائز على جائزتى تيدى وفيبرسكيTHE WAY HE LOOKS للمخرج دانيل ريبيرو، بالإضافة إلى الفيلم الحائز على جائزة الجمهور فى مهرجانى صانداس وبرلينDIFRET والذى كانت أنجيلينا جولى المنتج المنفذ له، أما ثالث خبراء ورشة EAVE هذا العام، فهى مستشارة السيناريو الشهيرة كلير داونز، التى شاركت فى فيلم "United States of Love " الفائز بـجائزة أفضل سيناريو فى برلين 2016، و"The Happiest Day in the Life of Olli Maki "، الفائز فى قسم "نظرة ما" بـمهرجان كان 2016، و"The Accused" الذى شارك فى مهرجانى فينيسيا وتورونتو 2018 .

أيام القاهرة لصناعة السينما منصة تم إطلاقها خلال الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بالشراكة مع مركز السينما العربية، تقام خلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر 2019، وتقدم للمشاركين فيها فرصاً مهمة للنقاشات والتشبيك والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة فى صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.