لقطات جديدة من فيلم The King قبل أيام من طرحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة The King بطولة النجم العالمى روبرت باتينسون، عن ملامح ولقطات جديدة من العمل السينمائى المقرر عرضه 1 نوفمبر عبر إحدى شبكات العرض الأمريكية. وشارك فيلم The King فى مهرجان فينيسا السينمائى الأخير، بحضور أبطال العمل، وعرض الفيلم لأول مرة داخل المهرجان. فيلم "The King" من إخراج ديفيد ميشود، روبيرت باتينسون وتيموثى شالاميه ولى لى روز ديب وإدوارد آشلى ونيك وايتمان، وغيرهم.

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