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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق Coldplay البريطاني يقدم أغنية "بنى آدم" باللغة العربية فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق الروك الشهير Coldplay عن قائمة أغانى لألبوم الجديد، الذى يحمل اسم Everyday Life، المقرر إطلاقه فى 22 نوفمبر المقبل، وحسب موقع nypost فهو منقسم لجزئين وهما Sunrise وSunset.
وما لفت الأنظار وأثار الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، أن هناك إحدى اغنيات الألبوم باللغة العربية واسمها "بنى آدم".
01 Sunrise
02 Church
03 Trouble in Town
04 BrokEn
05 Daddy
06 WOTW / POTP
07 Arabesque
08 When I Need a Friend
01 Guns
02 Orphans
03 Èkó
04 Cry Cry Cry
05 Old Friends
06 بني آدم
07 Champion of the World
08 Everyday Life
اغاني الألبوم الجديد
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