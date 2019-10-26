شكرا لقرائتكم خبر عن فريق Coldplay البريطاني يقدم أغنية "بنى آدم" باللغة العربية فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق الروك الشهير Coldplay عن قائمة أغانى لألبوم الجديد، الذى يحمل اسم Everyday Life، المقرر إطلاقه فى 22 نوفمبر المقبل، وحسب موقع nypost فهو منقسم لجزئين وهما Sunrise وSunset.

وما لفت الأنظار وأثار الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، أن هناك إحدى اغنيات الألبوم باللغة العربية واسمها "بنى آدم".

01 Sunrise

02 Church

03 Trouble in Town

04 BrokEn

05 Daddy

06 WOTW / POTP

07 Arabesque

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08 When I Need a Friend

01 Guns

02 Orphans

03 Èkó

04 Cry Cry Cry

05 Old Friends

06 بني آدم

07 Champion of the World

08 Everyday Life



اغاني الألبوم الجديد