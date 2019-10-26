في 3 أيام.. إيرادات "لما بنتولد" تتجاوز 150 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، فيلم "لما بنتولد"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه الجمعة، إيراد قُدر بـ61 ألفًا و490 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 153 ألفًا و121 جنيهًا.

"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، أمير عيد، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، إخراج تامر عزت.

جدير بالذكر أن فريق عمل الفيلم احتفل بطرحه في "السينمات"، بإقامة عرض خاص مساء الأربعاء، شهد حضور صنّاعه، وعدد من أصدقائهم.