محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، فيلم "لما بنتولد"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه الجمعة، إيراد قُدر بـ61 ألفًا و490 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 153 ألفًا و121 جنيهًا.
"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، أمير عيد، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، إخراج تامر عزت.
جدير بالذكر أن فريق عمل الفيلم احتفل بطرحه في "السينمات"، بإقامة عرض خاص مساء الأربعاء، شهد حضور صنّاعه، وعدد من أصدقائهم.
كانت هذه تفاصيل خبر في 3 أيام.. إيرادات "لما بنتولد" تتجاوز 150 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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