محمود حجازي لـ"الخليج 365": أنا مهندس جدع في "شديد الخطورة".. وأستعد لـ"الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يواصل الفنان محمود حجازي، تصوير دوره في مسلسله الجديد "شديد الخطورة" مع المخرج حسام علي، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج سينرجي.

وأكد حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المسلسل سيتم عرضه على المنصة الرقمية "watch it"، مشيرًا إلى أنه يجسد من خلاله دور مهندس "IT"، تدفعه الظروف التي مر بها في مراحل حياته لأن يكون شاب "جدع" مع جميع من يتعامل معهم.

وتابع "المسلسل يتناول عدة قضايا هامة، أبرزها الشائعات التي يروجها البعض على مواقع السوشيال ميديا، ومدى خطورتها وتأثيرها على الشعوب والأجيال الصغيرة، وبث الروح الهدامة فيهم".

وحول رأيه في عرض العمل على منصة رقمية، قال حجازي: "أرحب بهذه الفكرة جدًا، وهناك أعمال محترمة جدًا في الخارج يتم إنتاجها وتطرح عبر المنصات الرقمية، التي أصبح لها جمهورها الخاص بشكل واضح، والأعمال التي تُقدم من خلالها تتميز بجودة الصورة، وأرى أنه مشروع ناجح، وسيفتح الطريق أمام الشباب لطرح أفكار متنوعة، وتقديم تجارب جديدة صغيرة، نجرب فيها ونطور ونتعلم منها، ويتيح الفرصة أيضًا أمام عدد كبير من الفنانين لإبراز موهبتهم والظهور بشكل يليق بهم".

Advertisements

مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة: رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال.

وعلى جانب آخر، أوضح محمود حجازي، أنه يواصل أيضًا التحضيرات الخاصة بدوره في مسلسل "الأخ الكبير" للمخرج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية أعمال طويلة الحلقات 45 حلقة للعرض في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولته: محمد رجب، عبير صبري، دينا فؤاد، هبة مجدي، راندا البحيري، أشرف زكي، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.

وعن السينما قال "اختياراتي في السينما بتكون دقيقة أكتر من المسلسلات التليفزيونية، وأتوقع أن السينما ستشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة المُقبلة، بعد تقديم عدة أعمال ضخمة بها مؤخرًا، ولدي تجارب وأعمال سينمائية ناجحة أمثال "حرب كرموز و 122 وسوق الجمعة".

ويعرض حاليًا لحجازي، حكاية "ما تيجي يا مليجي" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" على شاشة قناة ON E، ويشاركه البطولة: محمد الشرنوبي ودنيا عبدالعزيز، هدى المفتي، محمد يسري، وهبة عبدالغني، وإنتاج سينرجي وأحمد عبدالعاطي.