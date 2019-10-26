متابع يصف رشا مهدي بـ"المتواضعة".. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة رشا مهدي، على وصفها بالمتواضعة، من أحد متابعي حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وقالت رشا: "مش تواضع قد ما هو عرفان.. خلق الله دول هما السبب في إني أكون في مكاني.. والحب اللي من القلب بيوصل.. اللهم ديمها نعمة، وخليني دايما عند حسن الظن".

وبدأت رشا مهدى، مؤخرًا تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد "اطمني"، الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسري، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، ويشاركها البطولة: أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين.