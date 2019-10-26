بعد عرض حلقاته الأولى.. الجمهور: "بلا دليل" خارج الصندوق و"شابوه" إنجي علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حالة من السعادة تعيشها الكاتبة إنجي علاء، بسبب ردود الأفعال الإيجابية التي جاءتها من الجمهور على الحلقات الأولى من مسلسلها "بلا دليل"، والذي بدأت قناة CBC عرضه قبل أيام.

وتحرص إنجي على الرد على تعليقات الجمهور عبر صفحاتها الرسمية على موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، والتي في معظمها تشيد بالسيناريو والحوار، وبأداء الممثلين، ومنها: "بدأت في مشاهدة مسلسل بلا دليل مبدئيا، تكنيك عرض وتقديم الشخصيات في الحلقة الأولى رائعة ومعمولة بلمسات أدبية قوية ومعبرة برافو إنجي علاء"، "تلقائية شديدة في الأداء من كل الأبطال وتمثيلهم مش متكلف أبداً، ومؤلفة كاتبة قصة وسيناريو تخليك تركز في كل كلمة بتتقال عشان تكشف اللغز، ده غير الحوار العبقري والأداء الصوتي لشخصية تيمور ده لوحده فيلم والله تحسّ فيه فلسفة في الكلام"، "بصراحة مسلسل بلا دليل طلع جامد طحن ومتشوقة اشوف باقي الحلقات والمسلسل هينتهي على ايه"، "الحلقات الجاية هتبقى دمار"، "مسلسل خارج الصندوق"، و"شابوه لإنجي علاء".

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وجاءت تعليقات مشاهدي المسلسل لتؤكد على نجاح المسلسل في جعلهم يعيشون حالة من الإثارة والتشويق، للتفكير في من سيكون قاتل "تيمور" الشخصية التي يؤديها الفنان نيقولا معوض، للدرجة التي جعلت البعض يضع بنفسه أحداثًا للحلقات المُقبلة، وبينهم من تنبأ بأن يكون قتل تيمور غير حقيقي ومجرد لعبة لكشف فساد صديقه "عمر" ويجسده الفنان خالد سليم، ومن يعملون معه.

"بلا دليل" يُعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساء على قناة سي بي سي، والساعة الحادية عشرة مساء على قناة سي بي سي دراما وعلى تطبيق واتش ات.

"بلا دليل" تأليف إنجي علاء، بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وعدد من النجوم، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.