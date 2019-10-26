أشرف عبدالباقي ينشر صورًا من كواليس عروض "مسرح مصر" بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر الفنان أشرف عبد الباقي، صورًا من كواليس الليلة الثانية لعروض فريق "مسرح مصر" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر عبدالباقي، في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، بصحبة: مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وعلي ربيع، وكريم عفيفي، ومحمد أسامة، الشهير بـ "أوس أوس"، وعلق قائلاً: "من كواليس الليلة الثانية لعروض مسرح مصر في موسم الرياض".

يُذكر أن موسم الرياض بدأت فعالياته في 11 أكتوبر ‏الجاري ‏وتستمر حتى 15 ديسمبر المُقبل‎.