محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشر الفنان أشرف عبد الباقي، صورًا من كواليس الليلة الثانية لعروض فريق "مسرح مصر" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وظهر عبدالباقي، في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، بصحبة: مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وعلي ربيع، وكريم عفيفي، ومحمد أسامة، الشهير بـ "أوس أوس"، وعلق قائلاً: "من كواليس الليلة الثانية لعروض مسرح مصر في موسم الرياض".
يُذكر أن موسم الرياض بدأت فعالياته في 11 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 15 ديسمبر المُقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبدالباقي ينشر صورًا من كواليس عروض "مسرح مصر" بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.