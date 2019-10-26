فاطمة بناصر تفوز بجائزة أحسن دور نسائي بمهرجان الدار البيضاء بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
فازت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء بناصر، بجائزة أحسن دور نسائي خلال الدورة الثانية لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن شخصيتها في فيلم "لعزيزة" لمخرجه محسن بصري.
ونالت فاطمة، الجائزة من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، والتي يترأسها المخرج المغربي الكبير محمد عبدالرحمن التازي، وعضوية كل من الفنان فتحي عبدالوهاب، والمخرج العراقي قاسم حول، والناقد السينمائي الكويتي عبدالستار ناجي، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.
وأعربت فاطمة، في بيان صحفي، عن سعادتها وإحساسها بالسعادة والفخر لحصولها على هذه الجائزة في الحي الذي ولدت وترعرعت فيه.
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