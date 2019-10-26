انطلاق تصوير "النهاية" منتصف نوفمبر.. والأحداث تدور في المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان يوسف الشريف لبدء تصوير مسلسله الجديد "النهاية"، والذي سيعود به للمنافسة في السباق الرمضاني، بعد أخر أعماله "كفر دلهاب"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في مضان 2017.

المسلسل تدور أحداثه في عام ٢١٢٠، في إطار من الخيال العلمي، وتحتاج تحضيراته لوقت كبير على مستوى الديكور والأزياء وأعمال الجرافيك.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن انضمام الفنان عمرو عبدالجليل لأبطال المسلسل. "النهاية" فكرة يوسف الشريف، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي.