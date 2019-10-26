محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يستعد الفنان يوسف الشريف لبدء تصوير مسلسله الجديد "النهاية"، والذي سيعود به للمنافسة في السباق الرمضاني، بعد أخر أعماله "كفر دلهاب"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في مضان 2017.
المسلسل تدور أحداثه في عام ٢١٢٠، في إطار من الخيال العلمي، وتحتاج تحضيراته لوقت كبير على مستوى الديكور والأزياء وأعمال الجرافيك.
جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن انضمام الفنان عمرو عبدالجليل لأبطال المسلسل. "النهاية" فكرة يوسف الشريف، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق تصوير "النهاية" منتصف نوفمبر.. والأحداث تدور في المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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