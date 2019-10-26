تراند اليوم : مطرب شهير داعم لـ "السيسي" : سأعود الآن بعد أن اطمأننت على مصر...

أثار المطرب المصري، محمد فؤاد الجدل بتصريحات أدلى بها مؤخرًا عن معاودته نشاطه الفني بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية، الأمر الذي برره بأنه كان قلقًا على مصر طيلة تلك الفترة.

وقال فؤاد في تصريحات تليفزيونية، إنه لطالما تعرض للسخرية بسبب أنه كان يردد أنه لن يعود مجددًا للعمل قبل الاطمئنان على مصر، لافتًا إلى أنه سيعود الآن بعد أن اطمأن على مصر أخيرًا.

وأشار إلى أنه اطمأن على مصر بعد الحشود التي نزلت للمشاركة في المظاهرات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمنطقة "المنصة" في أواخر سبتمبر الماضي.

ونفى فؤاد تقاضيه أجرًا مقابل الظهور وسط الحشود التي حضرت بالتزامن مع دعوات للتظاهر ضد النظام. وقال: أنا مستعد للتضحية بكل أملك في سبيل وطني".



