تراند اليوم : شاهد.. فنانة مصرية شهيرة تُقبل علي جمعة



في واقعة أثارت الجدل بيت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أقدمت الفنانة المصرية رجاء الجداوي على تقبيل يد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق.

جاء ذلك خلال احتفالية «صندوق تحيا مصر» لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية، حيث يتولى علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق.

ولفتت الفنانة الشهيرة الانتباه بعد تقبيلها يد العالم المصري، وقالت في كلمتها إن كلمة حب أصغر كلمات اللغة العربية، الحرف الأول هو الحياة، والثانى هو البقاء، فالحب هو سر البقاء، مشيرة إلى أنها تعلمت العطاء من والدتها.



