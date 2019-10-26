تراند اليوم : بشكلي غير معلن.. وفاة فنان مصري شهير بعد صراع مع المرض...

بشكل غير معلن في الإعلام المصري، توفي الفنان المصري قاسم الدالي، أمس الجمعة، في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 80عاما .

جاء ذلك بعد إعلان المخرج محمد الدسوقي، عبر جسابة علي فيسبوك، عن وفاة الدالي بعد مرضه لمدة عام

وكتب الدسوقي : "توفى إلى رحمة الله الفنان قاسم الدالي .. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .. مع السلامة يا غالي ".

يذكر أن الفنان الراحل قد شارك في أعمال تلفزيونية كثيرة منها : التوأم و امرأة من زمن الحب ونسيم الروح و وجع البعاد وجحا المصري وللثروة حسابات أخرى و الأصدقاء وبخيت وعديلة والفرن والنمر والأنثى والمشبوه ورمضان فوق البركان.



