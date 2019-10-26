انتحار فنان تونسي شهير بسبب زوجته

شهدت محافظة المهدية التونسية، أمس الجمعة، واقعة انتحار الفنان الشعبي ”الشاب سمير“ بعد شربه مادة تستخدم في إبادة الحشرات، ما أثار صدمة في الوسط الفني التونسي.
وأفادت قناة ”نسمة“ الخاصة بأنه رغم نقله على جناح السرعة للمستشفى لمحاولة إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.
وحسب المعطيات الأولية، يعود سبب إقدام الفنان الشاب سمير على الانتحار إلى خلافات مع زوجته، ما أدخله في حالة انهيار عصبي ودفعه للانتحار.
وتمت معاينة الجثة وتحويلها للمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية؛ لغاية تشريحها ومعرفة الأسباب الحقيقية لواقعة الانتحار التي أثارت صدمة لدى متابعيه.
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