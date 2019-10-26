شاهد: زوج فرح الهادي يكشف عن عمره الحقيقي أثناء مزحة.. وخبيرة تجميل: أنا أمك!

أثار الفنان عقيل الرئيسي ضجة كبيرة على موقع التواصل “إنستغرام”، بعد أن تداول نشطاء مقطع فيديو له وهو يجلس في مكان عام فيما سمع صوت خبيرة التجميل أمل الأنصاري وهي تتحدث إليه.

ولفت إلى أنها تقوم بدور الأم الفعلي قبل أن تسأله عن عمره ويجيب إنه يبلغ الـ27 عاماً، وكشفت بدورها أنها في الـ34 قبل أن يستنتجا أن فارق السن بينهما هو 7 سنوات، ومازحت الخبيرة على إثر هذا الممثل بالقول إنها أمه.

يذكر أن عقيل أحدث ضجة في وقت سابق بعدما ظهر في مقطع مصور هدد فيه زوجته الفنانة فرح الهادي بالزواج من امرأة ثانية. ودفع هذا الأخيرة إلى تهديده تعبيراً عن غيرتها وعن رفضها الشديد لذلك.