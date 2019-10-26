شاهد.. رواد "تويتر" ينعون وفاة قاسم الدالي: "كل فترة نخسر نجم لامع"

وهيمن الحزن على بعض رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لتوديع الفنان قاسم الدالى، والذي توفي في الساعات الأولي من اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض، وتذكر النشطاء عدد من أعمال الراحل علي المسرح، والتي كان أبرازها :" مريض بالوهم، اثنين على دبوس، مين جوز مين، عبود عبده عبود، الدور الرابع شقة 9".

أما عن أعمال قاسم الدالي التلفزيونية: "بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء، الوتر

المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصراوية، ابن ليل، بيت الباشا"، بينما كانت آخر أعماله مسلسل "خبير" عام 2013".

في البداية يقول حساب باسم "أمل عمر"، إن "رحم الله الفنان قاسم الدالي برحمته التي وسعت كونه، رحل بصمت ليخبرنا أن الشيء الوحيد الباقي بعد رحيلك هو أنجازك في هذه الحياة إما خيرا أو شرا اللهم اكتب له أجر صبره على مرضه وأسعده بقبره عزائي لاهله و أسرة الفن

العربي".

Advertisements

بينما أضاف حساب باسم «غاوي سينما»، أن « بالامس، وفي هدوء شديد، رحل عن عالمنا الفنان قاسم الدالي وهو وجه سينمائي مألوف لدينا جميعا، قدم عديد من الاعمال السينمائية والدرامية والمسرح مع كثير من الفنانين أهمهم عادل امام وعادل ادهم وغيرهم، عاش أواخر ايامه يعاني تجاهل النقابة واصدقائه من الفنانين إلي أن رحل عن عمر 80 عامًا".

وأشار حساب باسم «علي بن عالي»، إلي أن « بعد معاناه مع المرض وفاة الفنان قاسم الدالي عن عمر يناهز 80 عاماً، كم اسعدنا وكم أضحكنا وادخل السرور والبهجة على قلوبنا (نسأل الله أن يحتسب له أجر إدخال السرور على قلب مسلم) إلى جنة الخلد ياصناع الابتسامة».