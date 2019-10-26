غدًا.. كريم عبدالعزيز ضيف لميس الحديدي في "القاهرة الآن"

يحل النجم كريم عبدالعزيز، ضيف برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع عبر قناة العربية الحدث، وذلك مساء غدًا، الأحد.

ومن المقرر أن يتحدث "عبد العزيز" عن رحلته مع الفن والحياة، ومشاريعه

الفنية المقبلة، والعمل الجديد الذي يعود به للسينما، كما تستضيف "الحديدي" في نفس الحلقة الكاتب والسيناريست أحمد مراد.

برنامج "القاهرة الآن" انطلقت أولى حلقاته يوم

الأحد الماضي ويعرض يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً، ولمدة ساعتين على الهواء، والساعة الثانية من البرنامج تبث عبر منصات البرنامج على السوشيال ميديا، ويتلقى البرنامج أسئلة الجمهور وتفاعلاتهم على الهواء في أسلوب مبتكر لأول مرة على الشاشات العربية.