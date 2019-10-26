غدًا.. انطلاق "بدلة جديدة" ضمن نصيبي وقسمتك 3

تنطلق حدوتة "بدلة جديدة" ضمن الجزء الثالث من"نصيبي وقسمتك"، مساء غدًا، الأحد، وذلك عبر قناة mbc 4، ويم السبت المقبل على قناةon e.
"بدلة جديدة".. بطولة شريف سلامة ورانيا منصور، نورهان منصور، سلوى عثمان، وإخراج محمد جمعة،تأليف عمرو محمود ياسين.
ويذكر أن كان حقق الجزء الأول والثاني من "نصيبي وقسمتك" نجاحًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا، ما دفع المؤلف عمرو محمود ياسين لكتابة جزء ثالث من العمل.
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