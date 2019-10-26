تراند اليوم : الجوكر المصري ” محي إسماعيل ” يرد بعنف علي إنتقاد أحد المخرجين له

قام المخرج محمد حمدي، بمهاجمة الفنان محيي إسماعيل، من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”، وذلك بعد انتشار فيديو له وهو يتحدث بطريقة غريبة مع الصحفيين.

وقال محمد حمدي: “هل ادعاء الجنون وادعاء الغرابة والتعامل مع الصحفيين والإعلام بسخافة واستهزاء هو الطريق لجذب الصحفيين و الاعلام ؟ و هل الفنانون الاسوياء المثقفون اصحاب الرصيد الضخم من الاعمال لا ينجذب لهم الصحفيون والاعلام ؟”.

واختتم حديثه قائلًا : “لماذا يلهث الاعلام الفني وراء شخص ليس لديه رصيد سوي عدد من الأدوار شديدة النمطية لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة ؟؟”.