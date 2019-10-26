تراند اليوم : بطل ماوراء الطبيعة .. أحمد أمين يتعرض لحادث سرقة -صورة

تعرض الفنان أحمد أمين للسرقة صباح اليوم السبت 26 أكتوبر.

وكشف أحمد أمين عبر حسابه على موقع Facebook أنه تم تحطيم زجاج سيارته وسرقة بعض المتعلقات منها.

وعلق أمين على حادث السرقة كاتباً:”صحيت من النوم على محاولة سرقة عربيتي، خد منها حاجات بس وقدر الله وماشاء فعل”.

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من ناحية أخرى كشفت Netflix على موقع Facebook أن الفنان أحمد أمين هو من سيقوم ببطولته حلقات “ما وراء الطبيعة”، إذ سيجسد دور دكتور رفعت اسماعيل، ومن المقرر أن يتم بدأ التصوير في شهر نوفمبر المقبل.

كما يستعد الفنان أحمد أمين للعودة إلى عالم الديجيتال، بتقديم “الفاميليا”، أول أعماله على السوشيال ميديا بعد غياب دام أربع سنوات.

يسلط أمين الضوء في برنامجه الجديد على علاقة الآباء بأبنائهم، من خلال حلقات “الفاميليا”، في تجربة فريدة تناقش عدة مواضيع أسرية تتمحور حول دور الأب وضرورة تفعيله، داخل المنزل، بشكل مختلف وعصري يواكب الجيل الحالي.