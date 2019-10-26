تراند اليوم : نوح وصل بالسلامة .. باركوا لأوكا ومي كساب

وضعت الفنانة مي كساب، صباح أمس الجمعة 25 أكتوبر 2019، مولودها الثالث من المطرب الشعبي أوكا، واختارت له اسم نوح.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، شاركت كساب، جمهورها فرحة المولود الجديد، ووجهت الشكر لكل من دعى الله من أجل سلامتها، حيث نشرت صورة لباب غرفتها في المستشفى التي وضعت فيها طفلها، وعلقت كاتبة: “الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه ⁧‫نوح محمد صلاح الشريف‬⁩، وصل بالسلامة، شكرا لكل حد دعالي، ربنا يرزق كل مشتاق”.

يشار إلى أن مي كساب يعرض لها حاليا فيلم “الطيب والشرس واللعوب”، من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني.

تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية، وتجسد مي كساب خلال العمل دور “اللعوب”، ويلعب محمد سلام دور “الطيب”، ويجسد أحمد فتحي دور “الشرس”.

وكانت مي كساب، قد طرحت مؤخرًا ألبوم “أنا لسه هنا” الذي يضم 12 أغنية، وجميع أغاني ‏الألبوم من توزيع أوكا، وهو من إنتاج شركة “8 ‏‏% ميوزيك بروداكشن” وتوزيع شركة “أربو”، وتم تسجيل ‏الغناء ومكساج صوت مي كساب مع مهندس الصوت جورج يعقوب، أما الميكس الرسمي ‏للألبوم فتم تنفيذه ‏تحت إشراف الموزع الموسيقي ومهندس الصوت الفرنسي‎ ‎Inky.