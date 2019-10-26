كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - أعلنت منظومة ” زيرو فساد ” السودانية عن واقعة أثارت الكثير من الجدل والانتقادات في دولة السودان بعد العثور على هاتف محمول من أحدث الطرازات بحوزة الرئيس السوداني المخلوع ” عمر البشير ” داخل محبسه في سجن كوبر .
وكشفت المنظومة أنه تم إدخال الهاتف لعمر البشير عن طريق عسكري كان يخدم في سجن كوبر لكن تم فصله من الخدمة بعد ذلك .. وإنه تم على إثر ذلك تعيين الجندي المفصول في إحدى الشركات التابعة للإسلاميين براتب مجزي .
وانتقدت المنظمة ما وصفته بالتقصير من جانب وزارة الداخلية في حسم نشاط الرئيس المخلوع ومعاونيه داخل سجن كوبر .. حيث كان يعقد اجتماعات عن طريق التطبيقات التي تسمح بتعدد الاتصالات مثل ” واتس آب ” ويعطي توجيهاته لأنصاره ومؤيديه من داخل الحبس .
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على هاتف محمول ” مهرب ” بحوزة عمر البشير داخل محبسه .. والمفاجأة لماذا كان يستخدمه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.