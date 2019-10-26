أحمد الفيشاوي: هيفاء وهبي صدمتني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن تفاصيل عمله للمرة الأولى مع الفنانة هيفاء وهبي، في فيلم «أشباح أوروبا».

أحمد الفيشاوي، قال في لقاء له على كواليس مشاركته في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الثانية، عن كواليس عمله مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في الفيلم مؤكدًا أنها صدمته ولم يكن يتوقع التزامها بهذا الشكل.

وأضاف: “هيفاء بتصور بالـ١2 و ١4 ساعة من غير ما تشتكي، على الرغم من أننا نشتكي من التعب ولكنها لا تقول لا”.

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وتابع: “بعد أربع ساعات أو خمس ساعات تصوير،ترفض وضع ماكياج، وتؤكد أنها تريد التركيز في عملها ولا يهمها الشعر أو الماكياج، وعلق على ذلك بقوله واحدة أخرى كانت ستظل تنظر للمرايا ولم أكن متوقع هذا الالتزام وهذا الاحترام والموهبة”.

”أشباح أوروبا”، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر.

وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والمغامرات حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، ويستعد طاقم العمل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، وتتلقى هيفاء تدريبات من متخصصين في الأكشن.