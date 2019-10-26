«خناقة» كانت سبب صداقة ياسمين عبدالعزيز ومنى زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، عن علاقتها بالفنانة منى زكي، والكواليس التي تجمعهما بعيدًا عن عالم الفن.

ياسمين عبدالعزيز، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “شهادتي فيها مجروحة وهي صديقة عمري وأختي، ودائما الأصحاب اللي شبه بعض بيجدوا بعض، وفي حياتنا العادية لا نتحدث عن الشغل نهائيا ولكن هي أم وزوجة رائعة، ونبحث عن إسكريبت متميز يجمعنا سويا”.

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وكشفت منى زكي، أن بداية المعرفة كانت خناقة في المسرح وبعدها بدأت علاقة الصداقة بينهما، قائلة: “سماتنا الشخصية مثل بعض ولكن هي عندها نظرية مؤامرة أكثر بكثير”.

كم تحدثت منى زكي، عن الفنان الراحل أحمد زكي، قائلة: “أستاذ أحمد زكي كان مؤمنا بي وأستاذ شريف عرفة والسيناريست الكبير وحيد حامد، وساندوني ووقفوا بجانبي”.

وأضافت: “أحمد زكي كان يتكلم عن الفن وكأنه عشيقته، وكلمة التشخيص وكيف كان يتقمص الشخصيات بدرجة مرعبة، وفي فيلم (اضحك الصورة تطلع حلوة) كان حنين جدا، والأستاذة سناء جميل كانت رائعة وفنانة قديرة وأحببتها جدا”.