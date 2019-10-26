بعد أزمة حمو بيكا حذف 16 مغني مهرجانات من الموسيقيين وحلمي عبدالباقي يعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان حلمي عبدالباقي، رئيس لجنة الخدمات بنقابة المهن الموسيقية، على قرار النقابة بحذف 16 مطربًا من مطربي المهرجانات والحبس للمخالفين بينهم بيكا ووزة ومطرية.

حلمي عبدالباقي، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية “النهار”: “مصر هي أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم، وهي التي احتضنت نجوم كبيرة جدًا في عالم الفن وهي القامة الكبيرة على مستوى الوطن العربي وأي فنان كانت نقطة انطلاقه من مصر وفي الأخر نصل لهذه الدرجة، فأنا كرجل مصري مستغرب جدًا على الوضع الفني في مصر”.

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وأضاف: “المسألة ليس علاقة بأكل العيش، وإنما الموضوع لابد من تقنينه، حتى لا يخرج أحد يغني كلمات مسيئة تدخل كل البيوت، وبعدها يقول أنا بجيب أرقام خيالية”، مؤكدًا أن نسبة المشاهدات ليست عنوان للنجاح، و أن الآن كل ما هو شاذ ومسف نجد الناس كلها تشاهده.

وعن استحداث شعبة داخل النقابة تضم مطربي المهرجانات، قال: “إن الفنان هاني شاكر، كان يفكر في إنشاء قسم وتقوم النقابة بتقنينه واختيار كلمات مناسبة للأغاني، ومن يخرج عنها يتم شطبه، ولكن موضوع حمو بيكا، جاء وقضى على الفكرة وفي حين تنفيذها في الوقت الحالي سيقولون أه خافوا”.