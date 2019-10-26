تكريم عمرو عبدالجليل في الأكاديمية البحرية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كرمت الأكادييمة العربية للنقل البحري، الفنان المصري عمرو عبد الجليل، وذلك عن مجمل أعماله الفنية.
عمرو عبدالجليل، عبر عن سعادته بالتكريم، وقال خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أي تكريم بالنسبة لي هدف، وإن الناس تشعر بما تقدمه وتتفاعل معه وتحبك وتحاول تكرمك، هذا ما أتمناه”.
وعن نجاحه في تأدية أدوار الشر والكوميديا، قال: “حسب طبيعة الشخصية وطلب المخرج، وأرى أن لدي ملكة الكوميديا من زمان، والشر كذلك”، مؤكدًا أنه أكتشف وهو يشاهد نفسه في مسلسل “طايع”، أنه يعمل بنظام المخرج الراحل يوسف شاهين.
يذكر أن أخر أعمال عمرو عبدالجليل، فيلم “كازابلانكا”، وهو من بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، دلال عبدالعزيز، باسل الخياط، جيهان خليل، محمود البزاوي، وغيرهم، وهو من إنتاج شركة Talent W. M، وسيناريو وحوارهشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.
وشارك الفنان عمرو عبدالجليل، في عدد من الأعمال الدرامية ومنها: «هارون الرشيد، أهالينا، ومازال النيل يجري، زمن عماد الدين، البحار مندي، ومازال النيل يجري، محمود المصري، ملح الأرض، اللي اختشوا ماتوا، العندليب، الزوجة الثانية».
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