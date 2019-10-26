الأمطار تُغرق منزل الفنانة بدرية طلبة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن بعض الأضرار التي لحقت بمنزلها بسبب الامطار الغزيرة.

بدرية شاركت جمهورها عبر حسابها على موقع «أنستجرام» في فيديو لمنزلها يكشف عن تسبب الأمطار في تلفيات في الأثاث والسجاد.

الفنانة المصرية علقت على الفيديو الذي نشرته، وكتبت: «شقتي غرقت بس برضه بعشق الشتا»، وواساها عدد من الجمهور من خلال التعليقات بسبب الأضرار التي حدثت لها.

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يشار إلى أن بدرية طلبة، تشارك انتصار، وحمدي الوزير في بطولة مسرحية “ريا وسكينة” التي تعرض على مسرح تياترو النيل، بالإسكندرية.

مسرحية “ريا وسكينة” من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، ومن إنتاج شركة “هاي موكا».

كما تعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي لأضرار كبيرة بسبب الأمطار، وكتبت: «حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت، قال مهندس قال بلوة واتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه وأكباس الكهربا نزل منها مايه، ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي».