هل خضعت ويزو لعملية تكميم للمعدة؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية الشابة دينا محسن، الشهيرة بـ «ويزو» جمهورها بصورة جديدة لها، ظهرت فيها بوزن أقل، حيث بدا وجهها مضيئًا ومتوهج، وأكثر نحافة.

إطلالة الفنانة المصرية جعلت عدد كبير من جمهورها يتسائلون عما إذا كانت قد خضعت لعملية تكميم للمعد لخسارة وزنها.

ويزو خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه التكهنات، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل ولم تجري عملية تكميم معدة.

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الفنانة المصرية أوضحت أنها في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كانت مرهقة فقط، مشددة على أنها لم تخسر وزنها وجسمها كما هو.

يذكر أن الفنانة المصرية دينا محسن كانت قد حققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في «مسرح مصر»، وكانت نموذج للفتاة زائدة الوزن التي تستطيع أن تتحرك بسهولة على المسرح وترقص بحرفية، وشاركت بعد ذلك في العديد من الأعمال الفنية.

وتزوجت دينا محسن من شريف حسني في عام 2017، في حفل زفاف ضخم حضره كل نجوم «مسرح مصر»، وقد رزقت في شهر مارس الماضي بطفلها الأول “إسماعيل”.