أمير كرارة يكشف أجره عن أول مشهد تمثيلي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أمير كرارة أن أول مشهد قام بتمثيله في السينما كان في فيلم “أشيك واد في روكسي”.

كرارة قال إنه كان كومبارس في أحد المشاهد الصغيرة بالفيلم، حيث جسد شاب يقوم بترتيب الكاسات داخل الكازينو فى الفيلم، مؤكدا أنه لا يخجل من عرض هذا المشهد، بل إنه فخور بأنه بدأ صغير وطور نفسه حتى وصل لما هو فيه الآن.

الفنان المصري قال، خلال برنامجه “سهرانين” على قناة ON E: ” فخور ببداياتى وباللى وصلت ليه النهاردة ومش بتكسف من مشهد زى ده.. فيه ناس تانية ممكن تشوفه مشهد عار”.

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وكشف عن أجره عن هذا المشهد، بقوله: “أجرى كان 15 جنيه فى الفيلم ده ولكن بعد قيامى بالمشهد بصورة جيدة زودنى وخدت 25 جنيه!”.

وأمير كرارة ممثل مصري كانت بدايته الفنية في مجال الإعلانات التلفزيونية حيث كان يقوم بأدوار صغيرة في الإعلانات المصرية، حتي قام باكتشافه الإعلامي المصري طارق نور وهو من قدمه لعالم تقديم البرامج وقدم أول برنامج له بأسم ستار ميكر عام 2002.

كما دخل عالم التمثيل من خلال عدة أدوار صغيرة، وقد حقق نجاحا ملحوظا من خلال سيت كوم “شباب أون لاين” عام 2002. ومن بعدها توالت أعماله الفنية ومن أبرزها أحلي الأوقات، زكي شان ، عمليات خاصة ، هروب اضطراري وقدم البطولة المطلقة في السينما من خلال فيلم “حرب كرموز” و”كازابلانكا”.