أول تعليق لمي كساب بعد ولادة طفلها الثالث.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضعت الفنانة المصرية مي كساب طفلها الثالث من زوجها مطرب المهرجانات «أوكا»، الجمعة 25 أكتوبر، وقد أطلقت عليه اسم “نوح”.

الفنانة المصرية نشرت صورة لباب غرفة المستشفى،والتي كتب عليها اسم ابنها، وعلقت قائلة: “الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه.. #نوح_محمد_صلاح_الشريف.. وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق”.

وكانت الفنانة نيرمين زعزع قد نشرت صور لها مع أوكا من أمام غرفة المستشفى، ووجهت التهنئة لها عبر حسابها الخاص، وكتبت: «ألف مبروك حبيبتي يا أم نوح ربنا يحميه ويباركلك فيه انتي وأوكا».

Advertisements

مي كساب وأوكا تلقيا عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

يذكر أن مي كساب تزوجت من أوكا في أغسطس 2015، ووضعت ابنتها الأولى “فريدة” بعدها بأشهر، وفي 2018 وضعت ابنتها الثانية “داليدا”.

وظهرت مي كساب مؤخرا في برنامج “معكم” تقديم منى الشاذلي، وكانت في الشهر الأخير من الحمل، وقد أطلت في الحلقة بفستان وردي فضفاض فشل في إخفاء معالم حملها وزيادة وزنها، وجمعت شعرها للخلف مسدلة غرة كثيفة على جبهتها، وتزينت بمكياج قوي.