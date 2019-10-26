- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وضعت الفنانة المصرية مي كساب طفلها الثالث من زوجها مطرب المهرجانات «أوكا»، الجمعة 25 أكتوبر، وقد أطلقت عليه اسم “نوح”.
الفنانة المصرية نشرت صورة لباب غرفة المستشفى،والتي كتب عليها اسم ابنها، وعلقت قائلة: “الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه.. #نوح_محمد_صلاح_الشريف.. وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق”.
وكانت الفنانة نيرمين زعزع قد نشرت صور لها مع أوكا من أمام غرفة المستشفى، ووجهت التهنئة لها عبر حسابها الخاص، وكتبت: «ألف مبروك حبيبتي يا أم نوح ربنا يحميه ويباركلك فيه انتي وأوكا».
مي كساب وأوكا تلقيا عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
يذكر أن مي كساب تزوجت من أوكا في أغسطس 2015، ووضعت ابنتها الأولى “فريدة” بعدها بأشهر، وفي 2018 وضعت ابنتها الثانية “داليدا”.
وظهرت مي كساب مؤخرا في برنامج “معكم” تقديم منى الشاذلي، وكانت في الشهر الأخير من الحمل، وقد أطلت في الحلقة بفستان وردي فضفاض فشل في إخفاء معالم حملها وزيادة وزنها، وجمعت شعرها للخلف مسدلة غرة كثيفة على جبهتها، وتزينت بمكياج قوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لمي كساب بعد ولادة طفلها الثالث.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.