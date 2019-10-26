كواليس تحضيرات “لوكندة الأوباش” لـ حسن الرداد

متابعة بتجــــــــــــرد: قال الفنان حسن الرداد، إنه ما زال في مراحل التحضير الأولية لمسرحيته الجديدة “لوكاندة الأوباش”، المقرر عرضها في موسم الرياض الترفيهي، في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الرداد، أنه تلقى عروضاً مسرحية منذ سنوات طويلة، لكنّه أرجأ تنفيذ هذه الخطوة إلى حين تلقيه العرض المناسب. وأشار إلى أنه وجد ضالته في “لوكاندة الأوباش”، التي تحفّظ عن ذكر أي تفاصيل عنها في الوقت الحالي.

وكشف الممثل المصري، أن المخرج أشرف زكي، يعكف حالياً على اختيار الأبطال، تمهيداً لبدء البروفات، وقد استقر على الفنان ماجد المصري حتى الآن، للمشاركة في المسرحية.

وأعرب الرداد عن سعادته بمشاركة المسرحية في موسم الرياض في السعودية، الذي يحقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه حتى الآن، بحسب قوله.

يذكر أن موسم الرياض الترفيهي انطلق في 11 أكتوبر الماضي، وتُختتم فعالياته في 15 ديسمبر المقبل.