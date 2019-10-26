“الملك لير” من المسرح إلى التلفزيون

متابعة بتجــــــــــــرد: تم الإنتهاء مؤخرًا من تصوير مسرحية “​الملك لير​” لعرضها تلفزيونيًا وذلك على الرغم من عدم انتهاء عرضها وبعكس المتعارف عليه.

وبحسب بعض المصادر الخاصة فإن المخرج مجدي الهواري مخرج المسرحية شعر بحزن شديد لرحيل الممثل المصري فاروق الفيشاوي الذي يشارك في بطولة العمل مما جعله يسرع في تصوير المسرحية التي يتولى بطولتها الممثل المصري ​يحيى الفخراني​ ومجموعة من الفنانين ومنهم الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي والممثل المصري نضال الشافعي.

المسرحية تعرض في السعودية على مسارح الرياض كما تم الإتفاق على جولة في عدد من دول الوطن العربي.