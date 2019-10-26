أمل حجازي تردّ: “الله يموّل الثورة”

متابعة بتجـــــــــــرد: ردّاً على الجدل الحاصل حول وجود مموّل للثورة اللبنانية من عدمه، خرجت أمل حجازي عن صمتها وأثارت الجدل عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.
فاعتبرت الفنانة أمل حجازي أن الله هو من يموّل الإعتصامات في المناطق اللبنانية، مغرّدةً ” نعم يوجد تمويل للثورة، الله موّل الثورة”.
وتابعت أمل حجازي تغريدتها بالقول “ايمان ووحدة وما جمعه الله لن يفرقه أحد… الثورة مستمرة”.
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