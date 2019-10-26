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متابعة بتجــــــــــــرد: صدمت المغنية البريطانية أديل جمهورها بأحدث ظهور لها، وذلك بسبب نحافتها الشديدة التي بيّنت خسارتها للوزن بشكل ملحوظ.
وقد شاركت أديل بحفل عيد ميلاد المغني الأميركي دريك، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وعلقت عليها ممازحة: “كنت معتادة أن أبكي أما الآن أنا أعرق”.
يذكر أن النجمة بدأت باتباع حمية غذائية ونظام رياضي صارم بعد انفصالها عن سايمون كونيكي منذ أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر أديل تفاجئ جمهورها بخسارتها للوزن بشكل ملحوظ – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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