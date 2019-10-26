أغنى رجل في العالم يخسر 7 مليارات دولار في يوم واحد

متابعة بتجــــــــــــرد: خسر جيف بيزوس أغنى رجل في العالم ومؤسس ومدير شركة “أمازون”، نحو 7 مليارات دولار دفعة واحدة خلال يوم.

وأشارت شبكة “سي أن بي سي” الإخبارية، إلى أن سهم “أمازون”؛ تراجع بعدما أصدرت الشركة تقريرها المالي للربع الثالث من العام الجاري.

ويمتلك بيزوس نحو 57.6 مليون سهم في شركة “أمازون”، وإذا استمر سهم الشركة في الهبوط خلال تعاملات اليوم، فإن بيزوس قد يخسر مركزه كأغنى رجل في العالم لصالح بيل غيتس، الذي يشغل المرتبة الثانية.

يذكر أن مجلة “فوربس” قدرت ثورة جيف بيزوس هذا العام بنحو 114 مليار دولار، فيما بلغت العام الماضي 160 مليارا.

وجاء التراجع بسبب طلاق بيزوس من زوجته ماكنزي، والتي حصلت في على ثروته، في حالة طلاق تم وصفها بالـ”طلاق الأغلى في العالم”.