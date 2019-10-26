الأمير عبد الرحمن بن مساعد يهدي حسين الجسمي لقب “العبقري جداً”

متابعة بتجـــــــــــرد: في ليلة تكريمّيه للأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد آل سعود، حملت الكثير من مشاعر المحبة، وبحضور لفيف كبير من أهل الشعر والفن والمجتمع، نظمّت الهيئة العامة للترفيه في السعودية “ليلة عبد الرحمن بن مساعد” ضمن فعاليات موسم الرياض.

وألقى سمو الأمير الشاعر كلمات شعرية أعدها، كمقدمة لمشاركة النجم الإماراتي حسين الجسمي في الحفل قال فيها:

يروي المشاعر مثل غيث الوسمي

غنّى التردد في شعوري وحسمي

إبداع حسّه صار حظي وقسمي

باسماءكم يا اغلى الأحبة وبسمي

بهدي اللقب هذا بشكلٍ رسمي

(العبقري جدًا) : حسين الجسمي

وفور إعتلاء حسين الجسمي مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد بمدينة الرياض، أعرب عن تشرفه بالمشاركة بهذه الليلة الثقافية الفنية الراقية، قائلاً أمام الجمهور والحضور: “أتشرف بالوقوف على هذا المسرح للمشاركة في ليلة ثقافية فنية بكل ما فيها من معاني المحبة والوفاء،، وأمامكم وأمام الملايين في العالم العربي”.

وأضاف شاكراً الأمير حول مقدمته قائلاً: “وشكراً أخي وصديقي سمو الأمير على المقدمة واللقب، وكلامكم انحفر في القلب وهو تتويج من قامة ثقافية وأخلاقية، وشهادة مكتوبة بإحساس وفكر من ذهب”.

وأثنى الجسمي على جميع من ساهم في نجاح هذه الليلة الإحتفالية على رأسهم المستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه، وشركة “بنش مارك” المنظمة للحفل وقناة mbc1 التي نقلت الحفل أمام الملايين على الهواء مباشرة.

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ووصف الجسمي عبر جميع حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة مشاركته في غناء قصائد الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلاً: “ليلة إستثنائية حضرت بها كل المشاعر، وسجّلت تكريماً ثقافياً وفنياً مستحقاً لشخصية بارزة بموهبة العمالقة، تشرفت بالوقوف شامخاً معتزاً بها أمامكم أحبابنا”.

وقدم حسين الجسمي خلال مشاركته المتميزة والمختلفة مجموعة من الأغنيات من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، برفقة فرقة موسيقية ضخمة ضمت عدد كبير من الموسيقيين بقيادة المايسترو وليد فايد، بدأها بأغنية “سلمان الشهامة” ثم أتبعها بأغنية “أبكي أغاني” و “دنيا” و “إلاّ أنت” و “أربعين” و “اصعد بعزمك” و أغنية “نصف الفراق” التي قدمها من عزفه على آلة البيانو باحساس مرهف وخاص.

وفي ختام الليلة، قدّم الفنانين المشاركين بالحفل حسين الجسمي، محمد عبده، عبادي الجوهر وأصالة نصري أوبريت “كِتَابْ مَجْد بْلادْنَا” من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد والحان صادق الشاعر، واستهل الجسمي الغناء فيه بالأبيات التالية:

حيّ البـلاد الـلّي عـلى كـل قـمّه

تربعّـت بالمـجد والخـير مكـتوب

المـسـلـمه المـؤمـنه المـلـمّه

باصالة اللّي فـات والعـلم مطـلوب

ولباكر الـلّي جـاي سـارت بهـمّه

تدري ثمين الوقـت والعمر محسوب