شاروخان يتصدر نتفليكس في "my next guest"

تصدرت حلقة ملك بوليوود شاروخان مع المذيع الأمريكي الشهير ديفيد ليترمان، الجمعة، في برنامج "my next guest" قائمة الأعلى مشاهدة موقع نتفلكيس.

وظهر شاروخان (53 عاماً) في الحلقة التي بدأت بلقاء من داخل استوديو لوس أنجلوس المخصص لتصوير البرنامج، بطلّة ساحرة تخطف الأضواء وسط هتافات الجماهير باسمه.

Advertisements

وبدأ حكاياته منذ بدايته، عندما كان شاباً خجولاً يتطلع لحلم التمثيل، ما دفعه إلى السفر من نيودلهي إلى مومباي على متن القطار دون تذكرة حتى أصبح ملك بوليوود الذي ينتظر يومياً آلاف المعجبين على بوابة منزله لتحقيق حلمهم فقط في التقاط صورة معه.

جاءت الحلقة بالعديد من التفاصيل الإنسانية التي يرويها شاروخان لأول مرة عن حياته الخاصة، كما شملت تقريراً من داخل منزله ومطبخه، حيث يطهو لأولاده طعامهم الإيطالي المفضل.

شاروخان الملقب بـ"ملك بوليوود" قدم للسينما الهندية 89 فيلماً بداية من عام 1992 من خلال فيلم "ديوانا"، ويعتبر أشهر أفلامه عالمياً "ماي نيم إذ خان".