بعد نشره رقم هاتفه.. بيكيه يقدم هدية لمشجع مدريدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، ما يقرب من 7 آلاف مكالمة هاتفية عقب نشره رقم هاتفه المحمول عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة تنظيم شركته "كوزموس" للنسخة الجديدة من بطولة كأس ديفيز للتنس.

وكان بيكيه قام بهذه الخطوة بمناسبة تنظيم شركته لهذه البطولة، كما أنه قام بإهداء تذاكر لحضور البطولة لمشجع لريال مدريد تحدث معه هاتفيا.

وكتب بيكيه عبر حسابيه على موقعي "تويتر" و"أنستقرام": "في إطار التعاون مع فريق كأس ديفيز، إذا احتجتم أي شيء، سأترك لكم رقم هاتفي 0034649500001".





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وبعد هذه الخطوة، كشف بيكيه أنه استقبل في دقائق عدة ما يقرب من 7 آلاف مكالمة هاتفية.

وأشار بيكيه إلى أنه تحدث مع مشجع لريال مدريد يدعى خوسيه، وأنه قام بإهدائه تذاكر لحضور افتتاح كأس ديفيز، البطولة التي ستقام في العاصمة الإسبانية خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يذكر أن تنظيم بطولة كأس ديفيز للتنس ليس الاستثمار الوحيد لبيكيه في عالم الرياضة، إذ إنه قام أيضا في مارس/آذار الماضي بشراء نادي أندورا الإسباني.