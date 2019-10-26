بالصور- عاصي الحلاني وابنه يشعلان أجواء دبي

بعيدًا عن الحراك الشعبي اللبناني القائم في كافة المناطق اللبنانية من شماله الى جنوبه، وبينما أغنية “لبناني” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني تصدح في كل الساحات، كان بالمقابل جمهور “الحلاني” في دبي على موعد مع نجمهم المفضّل حيث التقوه في حفل ضخم ومميّز.

Advertisements

لم يكن هذا الحفل كغيره، اذ كانت المفاجأة وجود نجل الفنان عاصي الحلاني، الفنان الشاب الوليد، الذي شارك والده في احياء الحفل، حيث أشعلا الأجواء بأدائهما الرائع.

وقدّم “الحلاني” خلال الحفل مجموعة من الاغنيات منها الوطنية ومنها العاطفية والرومانسية والشعبية، وخلق اجواء اكثر من رائعة بين الحضور الذي تفاعل معه وابنه بشكل كبير ولافت.

الانسجام بين الاب وابنه كان واضحًا وملموسًا، فمن المعلوم ان عاصي الحلاني كان من اول الداعمين لولده الوليد وكذلك ابنته ماريتا الحلاني اللذين دخلا المجال الفني متسلحَين بموهبتهما المميزة وصوتهما الرائع، فاستطاعا ان يحققا نجاحًا كبيرًا واصبح لكل منهما جمهورًا يردد اغنياتهما ويتابعهما وينتظر كل جديد.