نسليهان أتاغول تتشاجر مع زوجها.. ما علاقة مسلسلها الجديد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أيامٍ من انتهاء نجمة مسلسل "الحب الأعمى" نسليهان أتاغول من تصوير البوستر الدعائي إلى جانب النجم التركي أنجين إكيوريك الشهير بـ"كريم" لمسلسلهما الجديد "ابنة السفير"، تداولت وسائل إعلامٍ تركية أخبارًا تفيدُ بحدوثِ شجارٍ بين النجمة وزوجها بسبب المسلسل ليتصدر الشجار عناوين الصحف، لكن الأمر لم يكن شجارًا بمعناه الحرفي.

وفي التفاصيل التي نقلتها الصحف التركية، نفى زوجها الممثل التركي قادير دوغلو أن يكون الشجار الحاصل كما توقع البعض، أو أنّه قائمٌ على خلافاتٍ بين الزوجين وإنما كان السبب اندماج زوجته نسليهان في التدريب أثناء أدائها لدورها في المسلسل.

وبهذا الخصوص قال قادير: "أثناء تحضير نسليهان أحد المشاهد والمتضمن مشاجرةً حادة تحصل بينها وبين إحدى شخصيات العمل، جسدتُ أنا دور الرجل أمامها، وأثناء اندماجها بالشخصية، ارتفعت أصواتنا؛ ما جعل الجيران يظنون أنَّ هناك مشاجرة بيننا، فتوجهوا إلى بيتنا للاطمئنان علينا".

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وعلى صعيدٍ آخر انتشرت صورٌ تجمع نسليهان بالطفلة التركية أوموم، التي اختيرت لتجسد شخصية "ناري" ابنة السفير التي تجسدها نسليهان في طفولتها، كشفت عن الشبه الواضح بينهما ليظن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها على صلة قرابةٍ بها لكن ذلك لم يكن صحيحًا.

يذكر أنَّ مسلسل "ابنة السفير" هو العمل الأول الذي يجمع بين نسليهان أتاغول وأنجين إكيوريك معًا، وأنهى الثنائي تصوير البرومو الدعائي الأول للمسلسل والمقرر طرحه عبر مواقع اليوتيوب خلال الأيام المقبلة ليعلن عن موعد عرض حلقات المسلسل عبر الشاشات التركية.