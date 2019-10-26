نجوم لبنان "تحت رحمة" الاحتجاجات.. لا نشاطات فنية حتى إشعار آخر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما تزال الاحتجاجات في لبنان متواصلة منذ نحو 10 أيام، وهذا يعني على المستوى الفني أن جميع أعمال النجوم والنجمات متوقفة حتى إشعار آخر.

فقد برزت انتقادات من قبل المحتجين بحق فنانين وفنانات لم يعبروا عن مواقفهم تجاه ما يحدث في البلاد لا سيما النجمة جوليا بطرس، فلو قام فنان أو فنانة بعمل فني أو حفل خلال فترة الاحتجاجات فبلا شك سيواجه هجومًا حادًا.

وتقول المعلومات الواردة من الأوساط الفنية في لبنان، أن الفنانين والفنانات يتجنبون التوقيع على أي عقد حفل أو مهرجان في هذه الفترة خشية الاصطدام بالرأي العام الذي ينشغل بالأحداث ولا يملك ترف الالتفات إلى حفلات أو ما شابه.

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كما تقول المعلومات إن شركة إنتاج متخصصة بالأعمال الدرامية، جمّدت نشاطها المتعلق بتصوير مجموعة جديدة من المسلسلات لا سيما تلك الخاصة بشهر رمضان.

أما فيما يتعلق بجديد مواقف أهل الفن، غردت النجمة نجوى كرم مطالبة الجيش اللبناني بالرأفة بالمحتجين لا مواجهتهم، فيما أعادت الفنانة نانسي عجرم تغريدة لتحية جندي لبناني بكى تأثّرًا في المظاهرات، وكانت نادين الراسي اليوم ممددة على الأرض بين المعتصمين، بالإضافة إلى كثير المواقف التي سجلها فنانون وفنانات سابقًا.