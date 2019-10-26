هاني البحيري: فساتيني لم تتعرض للانتقادات.. ويكشف معايير اختيار ملكة جمال مصر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حدد مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، المعايير التي يتم على أساسها اختيار ملكة جمال مصر في مسابقة "ميس إيجيبت 2019"، خاصةً أنّه ضمن أعضاء لجنة التحكيم التي تتكون من 11 عضوًا.

وقال البحيري في تصريحٍ خاص لـ"فوشيا": "يجب أن تتمتع "ميس إيجيبت" بالجمال والثقة بالنفس والأخلاق وأن تكون جميلةً من الداخل ومثقفة، ويبقى عنصر الثقة بالنفس الأبرز عند الاختيار".

وأضاف: "قد يكون هناك متسابقة جميلة جدًا ولكن عندما تتكلم أطلب منها التوقف؛ لأن القبول من عند الله، فالجمال الخارجي ليس كل شيء".

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كما علق البحيري على الفساتين التي صممها هذا العام، وعلى اختيارات النجمات لتصميمه، وعمّا إذا كان قد تعرض للانتقاد بسبب أحد تصاميمه، وكشف عن رأيه بمشاركة الفنانة أروى جودة في عرض أزياء المصمم أيمن لحموني بفستان زفاف.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع مصمم الأزياء هاني البحيري.