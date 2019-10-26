لجين عمران تحتفل بعيد ميلادها.. لقطات عفوية ورقص بحضور أصالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران بعيد ميلادها الـ42 الذي يصادف اليوم السبت الـ 26 من أكتوبر، وحضر حفل ميلادها مجموعة من الأصدقاء وأفراد أسرتها وعدد من الفنانين أبرزهم أصالة نصري وفهيد عليوة.

وحرصت الممثلة أسيل عمران على مفاجأة شقيقتها لجين عندما أعدت الحفل دون علم الأخيرة؛ إذ قامت الأولى بتجهيز المكان بشكل لافت ومميز من الزهور الملونة والديكور والشموع والأواني الزجاجية والفواكه.

كما حرصت أسيل على توثيق الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها وقامت بالتصوير ومشاركة جمهورها عبر سناب شات، فظهرت لجين عمران مرتديةً فستانًا ناعمًا من اللون النيود خاليًا من أي تطريز بتصميم Off Shoulder، كما بدت واضحة أجواء المرح والسعادة، حيث قامت لجين بإطفاء الشموع، وتقطيع قالب الحلوى الذي تزين باسم الإعلامية باللغة الإنجليزية.

من جهتها ارتدت أسيل عمران فستانًا مزخرفًا بالألوان والورود، وهي نفس إطلالات عدد من صديقاتها، بينما ظهرت الفنانة السورية أصالة نصري بإطلالة كاجوال مكونة من تي شيريت أبيض وبنطلون جينز، والتقطت الصور التذكارية مع الحضور.

ووثق الفيديو أيضًا لقطات عفوية من رقص وتمايل لجين عمران مع الموسيقى وكذلك أشقاؤها، ليبدوا عليهم السعادة خلال احتفالهم بعيد ميلاد شقيقتهم.

Advertisements

وحضرت الحفل أيضًا صديقتها المقربة الإعلامية مهيرة عبد العزيز، التي حضرت بصحبة زوجها، وأطلت بستايل بسيط وأخذت تتمايل مع الموسيقى باندماج واضح.

يذكر أن الإعلامية لجين عمران قد ذاع صيتها منذ أن قدمت برنامج "صباح الخير يا عرب" على شاشة Mbc، وقبل ذلك كانت بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في أحد مصارف الرياض ثم اكملته عام 2002 في البحرين، البلد الذي شكل الباب الأول لولوجها عالم الإعلام؛ إذ بدأت بعملها كمذيعة في تلفزيون البحرين عام 2004، وتحديدًا في برنامج "الحال مع لجين"، ثم البرنامج الثاني لها كان "يا هلا" على قناة روتانا خليجية.

كما قدمت عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة، بينها مهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، وتم تكريمها وقتها، وتم اختيارها كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009 من قبل "دار الصدى الإماراتية".

وشاركت لجين شقيقتها أسيل عمران بالتمثيل خلال فيديو كليب "يغيب ويشكي ظروفه" الذي غنت فيه الأخيرة عام 2008، أما في التمثيل فظهرت بدور مذيعة عام 2016 في مسلسل ساق البامبو من بطولة الفنانة سعاد عبد الله.