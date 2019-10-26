"الفيل الأزرق 2" يتصدّر "غوغل" بعد دخول قائمة أكبر الإيرادات في تاريخ السينما

تصدّر فيلم "الفيل الأزرق 2" مؤشر البحث "غوغل" في مصر بعد أن اقتربت إيراداته من 103 ملايين جنيه، وهو واحد من أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

تبدأ قصة "الفيل الأزرق 2" بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، بزواج الدكتور يحيى الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز من لبنى التي تجسدها نيللي كريم، ثم يتم استدعاؤه بعد ذلك لقسم الحالات الخطرة ليلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته.

يستعين الدكتور يحيى بعد ذلك بحبوب الفيل الأزرق التي منحتها له صديقته منذ أحداث الجزء الأول، ليحاول السيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

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ورغم تصريح مؤلفه أحمد مراد عن "الفيل الأزرق 2" بأنه فيلم عن قصة حب وليست قصة رعب، لكن أكثر ما دفع الشباب في مصر لدخول الفيلم في السينمات هي فكرة الدعاية القائمة على الرعب، وهو نوع من الأفلام يفضله المصريون في هوليوود.

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حتى أن الدعاية التشويقية لفيلم "الفيل الأزرق 2" من خلال البروموهات الدعائية والصور، استخدمت من العبارات ما يوحي بأن الفيلم ضمن نوعية أفلام الرعب، وأشهرها جملة "لا تخافوا ولكن احذروا".

أما حديث النقاد عن "الفيل الأزرق 2" فتنوع بين حبكة القصة التي اعتمدن على تداخل الدراما والرومانسية والرعب في تسلسل ممزوج بذكاء من جانب المؤلف، بالإضافة إلى لمحات كوميدية قائمة على الموقف وخفة ظل ورد فعل البطل.

وقال مشاهدون للفيلم، إن السينما المصرية تستطيع وبجدارة منافسة السينما العالمية والحصول على جائزة الأوسكار، حيث أشار عباس إبراهيم إلى أن من أفضل الأفلام التي شاهدها على الإطلاق هو فيلم "الفيل الأزرق 2".

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

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