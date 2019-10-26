شكرا لقرائتكم خبر عن الشيطان يعود للأرض مرة أخرى فى الموسم الجديد لمسلسل Lucifer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الجريمة والكوميديا الشهير Lucifer، عن لقطات جديدة من الموسم الخامس والجديد من المسلسل المقرر عرضه قريباً.



لقطة من الموسم الخامس والجديد

وظهر فى اللقطات الأولى التى كشفت عنها الشبكة الممثل توم أليس صاحب شخصية "لوسيفر" والممثل ليزى آن براندات صاحبة شخصية العفريتة فى الأحداث، وهما يجلسان على البيانو الشهير للشيطان فى منزله ويعزفان أحد الألحان.

Advertisements

وانتهى الموسم الرابع والأخير من المسلسل بعودة لوسيفر مرة أخرى للجحيم للسيطرة على العفاريت بعد محاولات الانقلاب عليه وقدومهم إلى الأرض بمساعدة أحد البشريين للقضاء على لوسيفر الذى استقر بالأرض بدلاً من الجحيم.



لوسيفر في الموسم الجديد

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم توم اليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلس حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.