شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الفيل الازرق 2 يسجل رقماً قياسياً جديداً ويحقق 103 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيلم الفيل الازرق 2 للنجم كريم عبد العزيز مازال يحصد الإيرادات الكبيرة فى دور العرض السينمائية، حيث يدخل الفيلم الأسبوع الـ 14 مستمرًا فى حصد الإيرادات التى وصلت هذا الأسبوع إلى 344 ألف جنيه، لتكون المحصلة الإجمالية للعمل 103 ملايين جنيه مزيدًا من رقمه القياسى كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرى، ليقترب من تحقيق الـ 105 ملايين جنيه كأول فيلم مصرى يحقق ذلك الرقم.

فيلم الفيل الازرق 2 إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيزونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهرالفنان إياد نصاروعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

فيلم الفيل الازرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.