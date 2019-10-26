شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "فلانتينو" لعادل إمام داخل مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود أسرة مسلسل "فلانتينو"، للزعيم عادل إمام للبلاتوة داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، اليوم السبت ويستمرالتصوير لمدة يومين وينتقل بعدها فريق العمل إلى مدينة الشيخ زايد لاستكمال تصويرالمشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نورعبدالمجيد " فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.